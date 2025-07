(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 LAVORO. FDI PRESENTA PDL SU TEMPORARY MANAGER PER PMI

Sgravi fiscali per le micro, piccole e medie imprese che si avvalgono di un temporary manager, una figura professionale preparata che le saprà pilotare in alcune delle fasi delicate della vita di aziende che non possono permettersi un manager a tempo pieno. È questo il senso di una proposta di legge di Fratelli d’Italia, prima firmataria Letizia Giorgianni, presentata oggi alla Camera dei Deputati. “Una PDL – ha detto Giorgianni durante la conferenza stampa – che nasce dopo un colloquio molto concreto, reale, costruttivo con i commercialisti ai quali abbiamo chiesto come andare incontro alle piccole e medie imprese nei momenti di difficoltà. Oggi una percentuale altissima di imprese non supera il gap generazionale, dato molto importante di cui abbiamo tenuto conto”. Alla presentazione della pdl anche il capogruppo di Fdi a Montecitorio Galeazzo Bignami: “U na proposta nella quale viene affrontato uno dei temi di maggiore attenzione da parte sia del governo Meloni e sia di Fratelli d’Italia, cioè il sostegno alla piccola e media impresa e la tutela della produttività nazionale. L’obiettivo è dunque quello di garantire, attraverso la presenza del temporary manager- figura che in altri contesti europei è già presente- ausilio e supporto anche qui in Italia alle aziende, per un breve periodo, in particolari situazioni magari di fragilità, di reperimento del credito, digitalizzazione, competitività sui mercati stranieri e non solo. Dunque un supporto concreto sia dal punto di vista di conoscenze e sia di risorse”.

Il capogruppo Fdi in commissione Bilancio, Ylenja Lucaselli, ha ricordato come “Fratelli d’Italia sia abituato a essere collante tra il tessuto produttivo italiano attività normativa. E’ una proposta che risponde a due esigenze: da un lato aiutare le nostre PMI nella modernizzazione della gestione, dall’altro tutela nel ricambio generazionale. Professionalizzare l’attività che si svolge all’interno delle PMI italiane è fondamentale soprattutto per diffondere conoscenza delle best practices. Non immaginiamo, dunque, la sostituzione del manager aziendale, ma stiamo individuando una figura autorevele, competente e di riferimento che possa indirizzare le scelte e dare una valutazione dei rischi.

Presenti anche i deputati Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro e Gianluca Caramanna, capogruppo in commissione Attività Produttive. ”I professionisti – ha detto Marta Schifone – sono per noi un modello valoriale e di sviluppo, al quale ci ispiriamo. Fratelli d’Italia è a difesa delle libere professioni e dei cittadini. Questa proposta è un altro tassello nel mosaico di azioni compiute dal governo Meloni a favore dei lavoratori e dei giovani a tutela delle libere professioni e soprattutto dei professionisti che tutelano i cittadini italiani”. Per Gianluca Caramanna, infine, “questa proposta di legge è importantissima, in un momento in cui si parla molto di piccole e medie imprese. Il temporary manager è una figura fondamentale. In un momento in cui il mercato sta cambiando profondamente, avere accanto una figura competente, capace di accompagnare l’impresa e darle una visione più ampia per il futuro, può rappresentare un grande aiuto”.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati