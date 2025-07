INNOVAZIONE, M5S: LEGGE SU DATA CENTER OSTAGGIO DEL GOVERNO, ALTRO GRAVE RINVIO

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

Roma, 23 luglio 2025 – L’ennesimo rinvio della proposta di legge sui Data Center è un segnale grave e preoccupante. Un provvedimento nato in Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, frutto di un percorso condiviso e partecipato da tutte le forze politiche, è oggi ostaggio dell’inerzia del Governo. Mentre si moltiplicano gli annunci sull’Italia “hub digitale del Mediterraneo”, la realtà è che manca la volontà di dare seguito a una proposta concreta, attesa da mesi da tutto l’ecosistema dell’innovazione: imprese, tecnici, investitori e territori. A rendere tutto ancora più paradossale, oggi in Aula si rimanda la PdL sui Data Center… e si vota la “Giornata della cittadinanza digitale”. Un voto che, in questo contesto, suona ridicolo. Perché non basta celebrare il digitale a parole: servono infrastrutture, norme, visione. Il Movimento 5 Stelle ribadisce con forza: basta rinvii. Si discuta e si approvi immediatamente la proposta di legge sui Data Center. Perché chi dice di credere nell’innovazione, deve dimostrarlo con i fatti”. Così in una nota i deputati M5s in comm. Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera Antonino Iaria, Roberto Traversi e Giorgio Fede.

