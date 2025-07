(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 GIUSTIZIA, ASCARI (M5S): DOMANI CONFERENZA STAMPA ALLA CAMERA SU ALEX MARANGON E ROBERTA REPETTO. “SERVE COLMARE IL VUOTO NORMATIVO SULLE SETTE”

Domani, giovedì 24 luglio alle ore 16.00, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati (Via della Missione, 4 – Roma), si terrà la conferenza stampa dal titolo: “Organizzazioni settarie e manipolazione mentale: i casi di Alex Marangon e Roberta Repetto”, promossa dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Stefania Ascari.

“Da oltre ventisette anni lo Stato ha smesso di monitorare in modo sistematico il fenomeno delle organizzazioni settarie – dichiara Ascari – che continua a crescere alimentato dall’uso distorto delle tecnologie digitali, dall’isolamento sociale e dalla totale assenza di strumenti normativi e di prevenzione adeguati.”

“Parliamo di realtà che causano gravi danni: abusi fisici e psicologici, manipolazione mentale, violenze, allontanamenti familiari. In alcuni casi, come quelli di Alex Marangon e Roberta Repetto, la conseguenza estrema è stata la morte.”

“Per questa ragione – prosegue Ascari – ho proposto l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno settario in Italia. Inoltre, su mia richiesta, è in corso di attivazione presso la Commissione Giustizia della Camera un’indagine conoscitiva per raccogliere dati aggiornati, ascoltare testimonianze e valutare strumenti legislativi efficaci per prevenire e contrastare queste derive”.

All’incontro parteciperanno, oltre alla deputata Ascari, il giornalista Carmine Gazzanni, il presidente dell’associazione Penelope Nicodemo Gentile, la psicologa forense e criminologa Luisa D’Aniello, Rita Repetto, sorella di Roberta Repetto, e i genitori di Alex Marangon, Luca Marangon e Sabrina Bosser.

“È urgente colmare un vuoto normativo e informativo che oggi rappresenta un concreto pericolo per la sicurezza delle cittadine e dei cittadini” – conclude Ascari.

