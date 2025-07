Fwd: Hydro Project

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 “UNISALENTO HYDRO PROJECT”

IL TEAM DI STUDENTI VOLA IN GERMANIA

ALLE WORLD FINALS DELL’H2 GRAN PRIX PRO

Il team di studenti e studentesse dell’“UniSalento Hydro Project” ha presentato a Bari, presso il Palazzo dell’Acqua, la vettura a idrogeno con la quale parteciperà, il prossimo 22 agosto a Chemnitz in Germania, alle World Finals dell’H2 Gran Prix Pro. Si tratta di sei ore di gara che vedranno sfidarsi vetture a idrogeno messe a punto da scuole e università di tutto il mondo: un’iniziativa educativa promossa per avvicinare studenti e studentesse al mondo della mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo dell’idrogeno come fonte di energia pulita. La competizione, organizzata da Horizon Educational, coinvolge team scolastici e universitari da ogni angolo del pianeta nella progettazione e realizzazione di veicoli in miniatura alimentati da celle a combustibile a idrogeno.

La squadra di UniSalento parteciperà alla competizione internazionale nella sezione H2 Prototype, nell’ambito della quale gareggiano veicoli alimentati esclusivamente a idrogeno: non è consentita l’implementazione di batterie. Il prototipo di vettura a idrogeno realizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione si chiama Hyla, da una rivisitazione di una parola in dialetto salentino che significa “eccola”. Le lettere Hy iniziali si riferiscono all’idrogeno, elemento principale della propulsione della vettura. Infatti, il veicolo è dotato di una H30-Fuel Cell capace di erogare 8,4 V di potenziale e 3,6 A in corrente continua. Questo è possibile grazie al collegamento di due hydrostick per volta. La connessione con il pit, la telemetria e la gestione del veicolo sono assicurate dalla ECU presente sul dorso della vettura.

Acquedotto Pugliese è main sponsor del team UniSalento, insieme al quale ha presentato ieri a Bari la vettura che correrà il prossimo 22 agosto in Germania.

Il presidente di AQP, Domenico Laforgia: «AQP ha deciso di essere parte attiva nella strategia regionale #H2OPuglia2030, integrando in maniera efficiente e sostenibile la produzione di idrogeno con i propri processi di depurazione. Per questo motivo, sosteniamo con convinzione il progetto H2GP Pro, che consente di sviluppare competenze tecniche necessarie all’implementazione della filiera dell’idrogeno, per la quale gli studenti e le studentesse di oggi giocheranno un ruolo da protagonisti».

Il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, Antonio Ficarella: «Questa integrazione fra acqua, trasporti ed energia è molto importante se vogliamo muoverci verso un futuro realmente sostenibile e considerando anche la necessità di crescita sociale ed economica delle nostre comunità, dei nostri territori, dei nostri giovani».

La responsabile scientifica di progetto, la professoressa Teresa Donateo: «Il nostro team di studenti ha lavorato arduamente per mettere insieme e poi ottimizzare il kit fornito dagli organizzatori della competizione. Nel nostro veicolo, l’idrogeno prodotto dall’acqua restituisce la sua energia nella cella combustibile producendo di nuovo acqua, quindi si tratta di un sistema di trazione basato interamente sul ciclo dell’acqua e che non produce alcuna sostanza inquinante».