Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Difesa. Chiesa (FdI): da M5S su spese armi incompetenza o malafede. Parlamento sempre informato

“Dovremmo essere sorpresi ma trattandosi del Movimento Cinquestestelle rientra nella normalità la loro ennesima sterile polemica riguardo il mancato coinvolgimento del Parlamento circa il programma Gulfstream 550. Secondo loro, il governo Meloni avrebbe autorizzato spese in armamenti senza aver preventivamente informato e coinvolto le Commissioni competenti di Camera e Senato. Niente di più falso. Infatti, il programma in oggetto non solo è inserito fin dall’inizio nel Documento Programmatico Pluriennale, ma soprattutto i decreti attuativi dei vari programmi sono soggetti a un passaggio parlamentare. Nello specifico il Programma MMMS (Gulfstream 550) ha visto già la produzione di tre decreti che sono stati regolarmente approvati dalle Commissione competenti. Quindi siamo dinanzi all’ennesima fake news targata Cinquestelle, che può essere spiegato o come incompetenza oppure come malafede. In entrambi i casi una pessima figura”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paola Chiesa, capogruppo nella Commissione Difesa.

