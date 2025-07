Comunicato Stampa 1305/2025 Meteo, fase di attenzione per temporali forti per tutta la giornata di domani

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

Bollettino del 23 luglio 2025

Emesso alle ore 13.00

SEGNALAZIONE METEO – Nel pomeriggio/sera di oggi mercoledì 23 tempo a tratti instabile con rovesci/temporali da sparsi

su zone montane/pedemontane a locali in pianura; non esclusi locali fenomeni intensi. Domani giovedì 24 instabilità più

frequente fin dalle prime ore con alcune fasi di rovesci/temporali più probabili su zone montane/pedemontane dove potranno

risultare anche intensi, non esclusi anche in pianura.

Il tempo oggi

mercoledì 23 pom/sera. Tempo da variabile a relativamente instabile, con

nubi irregolari in aumento a partire da zone montane e alta pianura, spazi

di sereno un po’ più insistenti sulla costa; probabilità crescente, sulle zone

montane dal pomeriggio e sull’alta pianura più significativamente di sera,

per piogge sparse in genere a carattere di rovescio o temporale; non si

esclude qualche locale fenomeno intenso.

Temperature rilevate mercoledì 23 luglio

BELLUNO

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

VERONA

VICENZA

Aeroporto

Legnaro

S.Apollinare

Treviso

Cavallino

Villafranca

S.Agostino

T min(°C)

T h12 (°C)

Il tempo previsto

giovedì 24 notte/mattina

giovedì 24 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 25 notte/mattina

venerdì 25 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

giovedì 24. Tempo nel complesso instabile, con prevalenza

degli addensamenti nuvolosi a fronte degli spazi di sereno,

questi ultimi via via più probabili in pianura ma in possibile

aumento anche sulle zone montane verso fine giornata.

Precipitazioni. Fenomeni sparsi, con rovesci e temporali,

più probabili nelle prime ore sull’entroterra e nel

pomeriggio in montagna; non si escludono locali fenomeni

intensi.

Temperature. Per le minime, prevale un lieve calo;

massime stazionarie o in leggero aumento sulla pianura

sud-orientale, perlopiù in diminuzione altrove.

Venti. In quota tesi da sud-ovest; altrove direzione variabile,

intensità a tratti localmente moderata e per il resto debole.

Mare. Quasi calmo, od al più temporaneamente poco mosso

al largo nelle ore centrali.

venerdì 25. Tempo complessivamente instabile, con

frequenti addensamenti nuvolosi e alcune schiarite.

Precipitazioni. Alcune fasi di fenomeni sparsi con rovesci e

temporali, con pause tra cui una probabilmente più

significativa nel pomeriggio sulla costa.

Temperature. Minime un po’ in diminuzione, salvo locali lievi

controtendenze sulle zone prealpine e pedemontane

orientali; massime in diminuzione sulle zone

centro-meridionali, senza notevoli variazioni altrove.

Venti. In quota venti tesi dai quadranti meridionali; nelle

valli, deboli con direzione variabile; in pianura, deboli od

occasionalmente moderati con direzione prevalente dai

quadranti settentrioali.

Mare. Quasi calmo.

La tendenza

sabato 26

domenica 27

sabato 26. Variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a crescenti schiarite specie

sulle zone pianeggianti; rovesci e temporali più probabili nelle prime ore su zone

montane e pedemontane; a parte un moderato aumento delle minime in montagna,

per le temperature non sono attese variazioni significative.

domenica 27. Variabilità con significativi spazi di sereno, addensamenti nuvolosi con

qualche probabile pioggia più presenti dapprima su zone montane e pedemontane, di

sera su pianura e Prealpi; per le temperature sono attese contenute variazioni di

Attendibilità previsione: Discreta Attendibilità previsione: Scarsa

carattere locale, con prevalenza di diminuzioni per le minime e aumenti per le

massime.

Previsore: AB

* il bollettino viene emesso ogni giorno alle ore 13 con aggiornamenti alle ore 16 e alle ore 9 della mattina seguente. Gli aggiornamenti previsionali si riferiscono alla giornata in corso

