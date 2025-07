(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 CINEMA, AMATO (M5S): DOPO SUPERMERCATO, A CINECITTA’ VIDEO AUTOCELEBRATIVO ESTERNALIZZATO PER 115 MILA EURO

ROMA, 23 lug. – “L’AD di Cinecittà Manuela Cacciamani colpisce ancora: dopo il supermercato realizzato impropriamente con i soldi del Pnrr e maldestramente “nascosto”, stavolta tocca al video autocelebrativo mostrato in occasione dell’evento del 17 luglio con dipendenti e collaboratori, naturalmente conclusosi con un nuovo buffet. Il video è forse stato realizzato all’interno di Cinecittà dove si fa esattamente questo mestiere con grandi competenze? No, è stato commissionato ad una società esterna per la modica cifra di 115 mila euro in affidamento diretto. Trentadue minuti di video a puntate prodotto fuori dalla casa del cinema per celebrare un anno di Cacciamani come AD di Cinecittà. Cosa si celebrava? Il nuovo supermercato diventato innominato? La generosità del banchetto per 450 persone? Perchè per il resto non si hanno notizie di alcuna azione che aiuti il rilancio degli studios”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato.

