CAMERA, SANTILLO (M5S): RAMPELLI MANDA A QUEL PAESE NOSTRA COLLEGA, DA LUI ATTEGGIAMENTO VERGOGNOSO

“È vergognoso che il vicepresidente della Camera, Rampelli, abbia mandato a quel Paese la nostra collega e tutto il nostro gruppo. Se non ricorda di aver presentato un ordine del giorno, a questo punto forse non ricorderà nemmeno i gestacci di cui invece dovrebbe vergognarsi. Da lui è inaccettabile sentir parlare di “morale”. Nel 2023 fu Lupi a proporre un adeguamento dell’indennità. E oggi è Rampelli a proporre mille euro in più al mese per i deputati. Tutto questo mentre si danno 1,80 centesimi ai pensionati”.

Così Agostino Santillo, deputato M5S.

