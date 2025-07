(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 CAMERA, AURIEMMA (M5S): MAGGIORANZA OBBEDISCE A ANGELUCCI E IMPEDISCE APPROFONDIMENTO SU SUOI REDDITI

ROMA, 23 lug. – “Dopo lo scippo del seggio di Elisa Scutellà, ancora una bruttissima pagina per mano della maggioranza Fdi-Lega-FI nella Giunta delle Elezioni della Camera. Stavolta è il turno dell’analisi sulla eventuale ineleggibilità del deputato Antonio Angelucci. L’esponente leghista nel 2023 dichiarò a Montecitorio di non avere altra attività professionale ma di percepire un vitalizio da ente diverso dalla Camera. Si tratterebbe di un emolumento da mille e una notte da più di 4 milioni di euro. Io, come coordinatrice dell’apposito comitato che si occupa della questione, avevo chiesto di svolgere degli approfondimenti, anche alla luce dell’impero economico della famiglia Angelucci nel campo della sanità privata e dell’editoria. La maggioranza, pur tra varie resistenze, aveva detto sì, salvo poi smentirsi precipitosamente dopo aver parlato con Angelucci. In seguito, Angelucci ha fatto pervenire una comunicazione nella quale dichiara che questo vitalizio enorme lo percepisce dalla fondazione San Raffaele, guarda un po’. Ma oltre non si può andare, la maggioranza ha incredibilmente detto apertamente che non può e non vuole andare avanti nell’approfondimento perché il diretto interessato non gradisce. Siamo fortemente convinti che la trasparenza sia un valore che rende credibile l’istituzione che rappresentiamo e quindi dovremmo lavorare tutti per garantirla, ed invece con Meloni, Salvini e Tajani le istituzioni sono ormai strumenti per difendere i più egoistici e spesso oscuri interessi personali”.

Lo afferma la deputata M5S Carmela Auriemma, vice presidente della Giunta Elezioni.

