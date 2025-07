(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

*BANCHE, ALIFANO (M5S): IPOCRITA DDL CONTI CORRENTI MENTRE RISIKO METTE A RISCHIO RISPARMI*

Roma, 23 luglio. “Il Ddl conti correnti prevede un obbligo a contrarre da parte della banca, che non può esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente se non per motivi legati alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. E solo per questi due ultimi motivi la banca può recedere da un contratto di conto corrente, che presenti un attivo. Sacrosanto, non c’è dubbio. Ed è per questo motivo che esprimiamo un voto favorevole a questo testo. E’ però singolare che questo intervento normativo veda la luce mentre il Governo è impegnato a indirizzare operazioni di risiko bancario che coinvolgono anche le Casse di previdenza, ossia le future pensioni di tanti cittadini, con una disinvoltura allarmante e senza adeguato dibattito. Ma quella è un’altra storia e su quella aspettiamo una risposta, vista la richiesta di informativa già indirizzata al Governo dal M5S e viste le numerosissime interrogazioni parlamentari da noi depositate”. Lo ha detto Enrica Alifano, capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera, durante la dichiarazione di voto a Montecitorio sul Ddl conti correnti bancari.

