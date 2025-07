(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 AGRICOLTURA, M5S: “NO A NUOVO REGOLAMENTO SEMPLIFICAZIONE PAC, DISPARITÀ E MANCANZE”

Roma, 23 lug. – “Abbiamo espresso parere contrario alla Proposta di modifica del Regolamento UE in merito alla semplificazione della Politica agricola comune. Il nostro voto si basa su diverse criticità e troppe mancanze che abbiamo riscontrato nel testo, a partire da quella semplificazione tanto attesa dagli agricoltori che rischia addirittura di creare ulteriori macchinosità, oltre a inevitabili disparità tra Stati membri e ancor più tra Regioni di uno stesso Paese. Risultano, inoltre, molto indebolite le politiche ambientali, lasciando spazio ad una discrezionalità che rischia di allontanare il settore primario dal raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e rallentando il percorso verso una vera transizione ecologica. Parallelamente, in UE viene presentato il nuovo bilancio pluriennale nel quale la stessa PAC è di fatto cancellata in favore di nuovi obiettivi che non ci vedono concordi, armi e difesa in primis. Lo stesso accorpamento dei fondi di Coesione alla PAC si traduce in un drammatico taglio di circa il20% delle risorse che rappresenta un colpo di grazia per gli imprenditori e i lavoratori agricoli. Appare evidente, quindi, che le politiche che questa Europa vorrebbe portare avanti non sono quelle auspicate dal mondo agricolo, perché riducono la capacità del settore di rinnovarsi nella sostenibilità, ma soprattutto di resistere di fronte alle sfide globali come sicurezza alimentare, cambiamento climatico e transizione ecologica. Per tutti questi motivi, e per restare al fianco del mondo agricolo nei prossimi mesi, oggi abbiamo espresso parere contrario”. Lo scrivono in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi e Sergio Costa.

