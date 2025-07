AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDÌ 24 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

AULA

📌 9.15 Seguito esame Dl Grandi eventi sportivi

COMMISSIONI

📌8 _Vigilanza RAI_Costituzione in un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

👉A seguire_Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai

📌8.30_Anagrafe tributaria_Audizione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse

📌8.30_Enti gestori_Audizione del commissario straordinario del Fondo nazionale di previdenza lavoratori dei giornali quotidiani, Eugenio Ruggiero

📌13 o termine votazioni Assemblee mattina_Covid_Esami tesimoniali Stefania Triva e Francesco Peluso

📌13.30 o termine votazioni Assemblee mattina_Orlandi_Audizione di Paola Giordani, amica Emanuela Orlandi

📌13.30_Antimafia_Audizione di Francesco Giannella, procuratore aggiunto Tribunale di Bari

📌13.30_Dissesto idrogeologico_Audizione Capitano di Vascello del Corpo delle Capitanerie di porto Roberto D’Arrigo

EVENTI

📌 11 – Sala della Regina – Convegno “Celebrazione dei 125 anni di Federcaccia”.

📌 15 – Sala del Refettorio – Convegno “Portatori di pace. A 40 anni dal la missione di pace italiana in Libano”.

CONFERENZE STAMPA

📌10 – Riccardo Magi. Carcere: presentazione proposta di legge numero chiuso

📌11.30 – Ilenia Malavasi. Caregiver familiare: riconoscere il valore e garantire i diritti

📌13.00 – Elisabetta Piccolotti. Sblocca stipendi: la nostra Proposta di Legge per adeguare gli stipendi al costo della vita

📌14.30 – Paolo Formentini. IMEC: Una via per la Pace e la stabilità in Medio Oriente

📌16 – Stefania Ascari.Organizzazioni settarie e manipolazione mentale. I casi di Alex Marangon e Roberta Repetto