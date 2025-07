NOTA STAMPA – ZANGRILLO “DIPLOMAZIA ITALIANA SIMBOLO DELL’ECCELLENZA DEL NOSTRO PAESE”

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 ZANGRILLO “DIPLOMAZIA ITALIANA SIMBOLO DELL’ECCELLENZA DEL NOSTRO PAESE”

“La diplomazia è una delle eccellenze del nostro Paese: rappresenta il volto dell’Italia nel mondo e dimostra come una Pubblica amministrazione moderna, competente e strategica possa essere una leva fondamentale di sviluppo e coesione, a livello nazionale e internazionale. Servire l’Italia nel mondo significa mettere a sistema competenze, visione e capacità di dare forma a soluzioni concrete”. Lo ha dichiarato il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo oggi alla cerimonia di giuramento dei nuovi Segretari di Legazione entrati in servizio nel 2024.

Nel suo intervento, Zangrillo ha sottolineato come la carriera diplomatica incarni al meglio il ruolo di una Pa capace di interpretare il cambiamento e orientare l’azione pubblica: “La diplomazia è un’arte nobile, fatta di misura, ascolto e visione. A voi, nuovi Segretari, il compito di essere interpreti del nostro tempo e protagonisti di una Pubblica amministrazione capace di affrontare con coraggio le sfide della contemporaneità”, ha ricordato il ministro.

La cerimonia è stata anche l’occasione per ribadire il valore della riforma dell’Amministrazione Centrale del MAECI, fortemente voluta dal Ministro per gli Affari esteri Antonio Tajani e sostenuta dal Dipartimento della Funzione pubblica. “Si tratta di una riforma strategica, che rafforza una diplomazia della crescita e valorizza le eccellenze del Sistema Italia. Un sistema che sa vincere solo se è coeso”, ha aggiunto Zangrillo.

Ai nuovi funzionari il ministro ha rivolto un messaggio chiaro: “Siate agenti del cambiamento, mediatori qualificati. Non è sufficiente possedere il sapere tecnico: serve il saper fare e, soprattutto, il saper essere. È questo che vi permetterà di guidare le persone, costruire fiducia e affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide del presente”.

