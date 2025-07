(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 GAZA, MAIORINO (M5S): GOVERNO PASSIVO E CONNIVENTE, INTERVENGA ORA

Roma, 22 luglio – “Devo manifestare il mio sconcerto: oggi ho parlato con il ministro Tajani che, di fronte alle la mia preoccupazione rispetto alla situazione del nostro connazionale operatore Onu sotto le bombe a Gaza, Gennaro Giudetti, ha chiesto a me ma cosa debba fare, cosa possa fare di più, dato che ha sottoscritto l’appello per il cessate Il fuoco con altri 23 Paesi. Ma davvero dobbiamo noi spiegare ad un ministro di governo quali sono le leve che può usare? Questa è inconsistenza e passività politica, che diventa addirittura connivenza: in quelle stesse ore il vicepremier Salvini andava a ricevere alla Camera il premio di cooperazione Italia-Israele mentre Israele si sta macchiando dei crimini più atroci e mostruosi che la storia moderna ricordi. Di fronte allo sterminio di oltre 60 mila persone innocenti civili, uomini donne e bambini che hanno il solo torto di essere nati in Palestina, noi non possiamo assistere ad un governo che alza le braccia scuote la testa e chiede a noi che cosa può fare. Il governo può e deve intervenire interrompendo il memorandum di cooperazione militare Italia-Israele. Intervenite, accidenti! Non c’è più tempo! Fatelo per la dignità di questo Paese, per il rispetto del diritto nazionale e internazionale, ma soprattutto per quel che resta dell’umanità”.

Lo ha dichiarato intervenendo in aula la vicecapogruppo M5S al Senato, Alessandra Maiorino.

