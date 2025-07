(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Dl fiscale, Osnato (FdI): passo importante per crescita sostenibile, vince il buonsenso

“Sono davvero soddisfatto per l’approvazione in Aula del dl fiscale, contenente una serie di misure piccole ma di grande impatto, pensate per dare impulso alla crescita in un quadro di piena sostenibilità finanziaria. Grazie al Governo Meloni, che ha messo in campo misure di semplice buonsenso”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – dopo l’ok di Montecitorio. “Il decreto incentiva la compliance tributaria, razionalizza e semplifica l’applicazione di alcune imposte, mette di nuovo al centro la produttività: si pone dunque nel solco delle raccomandazioni del Fmi, che smentendo ogni disfattismo ha lodato l’Italia per l’economia resiliente grazie al dinamismo degli investimenti e del mercato del lavoro”, prosegue l’esponente di FdI. “Come al solito, le opposizioni hanno preferito gridare al condono anziché fare proposte serie, che guardassero ai problemi concreti di famiglie e imprese. Sono gli stessi che hanno squassato i conti pubblici, mentre il 2024 ha visto nuovi record nel gettito e nel recupero dell’evasione. E’ la solita differenza tra le parole e i fatti: le nuove norme ci consentiranno di ampliare il successo, a vantaggio di tutte le persone oneste che fanno la ricchezza della Nazione”, conclude Osnato.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati