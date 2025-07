(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 CONFERENZA STAMPA

Antignano in festa, terza edizione: il programma

Mercoledì 23 luglio, ore 11.00

Sala post-Consiglio “Giuseppe Vitiello”, Palazzo Comunale

Livorno, 22 luglio 2025 – Torna “Antignano in Festa”: il borgo si anima il 27 luglio per la terza edizione dell’evento, con un’anteprima il giorno precedente, sabato 26 luglio, al Moletto di Antignano.

La manifestazione sarà presentata domani, mercoledì 23 luglio, alle ore 11, nella sala post-Consiliare di Palazzo Comunale dall’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo. Rappresentanti dell’Associazione Vivi Antignano, della Misericordia di Antignano, del Gruppo Donatori Fratres di Antignano, e i direttori artistici dell’evento illustreranno il programma in dettaglio.

