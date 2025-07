(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 COMUNICATO STAMPA 21 luglio

RIFIUTI, ALFONSI: IN CORSO LA RIMOZIONE SULLE SPONDE DELL’ANIENE IN VIA DI

PIETRALATA.

Sono partiti questa mattina i lavori di pulizia e rimozione di rifiuti e

masserizie nell’area di Via di Pietralata, a ridosso delle sponde del fiume

Aniene, compresa tra i civici 51 e 55, all’interno del Municipio IV.

L’operazione, condotta da Ama spa, prevede la rimozione di circa 10

tonnellate di rifiuti solidi urbani ed ingombranti, con l’impiego di due

operatori, un escavatore e una cassa ragno. Questo intervento, che sarà

completato nei prossimi giorni, è parte di un una più ampia azione condotta

lungo le aree spondali del fiume, iniziata con gli interventi in Via Val

d’Ala a cui sono seguiti analoghi lavori nell’area all’altezza di Ponte

Salario e sulla strada del Fosso di Sant’Agnese, adiacente al sentiero

Parenzio.

“Il corso dell’Aniene custodisce un patrimonio di biodiversità fondamentale

per rafforzare l’infrastruttura verde di Roma e rappresenta uno spazio

molto frequentato dai cittadini” commenta l’Assessora all’Agricoltura,

Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. “All’interno dell’area dove

sono in corso le operazioni condotte da Ama, sono stati trovati alcuni

insediamenti informali che ne ostacolavano la fruibilità nel decoro e nella

sicurezza. In coordinamento con il Presidente del Municipio IV,

Massimiliano Umberti, e con l’Assessora Federica Desideri, sono stati

avviati interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti presenti, eseguiti in

collaborazione con la Prefettura e la Polizia Locale. Questi lavori sono in

connessione con il programma di valorizzazione del corridoio ecologico

dell’Aniene, che, come amministrazione, stiamo portando avanti. Rientrano

tra queste azioni l’adesione al contratto di fiume e la riqualificazione di

tre aree lungo il corso dell’Aniene, quella di via degli Alberini, il parco

di via di Valsolda e il parco Caio Sicinio Belluto” conclude Alfonsi.