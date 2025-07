Nota stampa – Modifiche alla viabilità in via Massimo D’Azeglio per risanamenti in carreggiata.

(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 Settore Mobilità e Trasporti

—————————————————-Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

—————————————————–ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2025-990 DEL 17/07/2025

OGGETTO:

STRADA D’AZEGLIO – RISANAMENTI IN CARREGGIATA. INTEGRAZIONE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2025-979 DEL 15/07/2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

specie l’art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla

circolazione dei veicoli nei centri abitati;

 Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del

 Preso atto della richiesta e documentazione, trasmesse a questo Settore da Consorzio

Parma Strade Scarl in data 14/07/2025, relative a istituzione del divieto di transito in

Strada D’Azeglio, da piazza delle Barricate a piazzale S. Croce esclusi, fine di eseguire

lavori di risanamenti in carreggiata, nel periodo dal giorno 28/07/2025 al giorno

30/08/2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

 Tenuto conto dell’istruttoria condotta dalla S.O. Mobilità Sostenibile;

 Ritenuto di acconsentire alla richiesta adottando, con il presente atto, opportuni

provvedimenti di modifica temporanea alla circolazione.

ORDINA

Integrazione Ordinanza Dirigenziale N° OVTE-2025-979 del 15/07/2025 nel

seguente modo;

Dal giorno 28/07/2025 al giorno 30/08/2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Strada M. D’Azeglio – da Piazza delle Barricate a piazzale S.Croce esclusi, per i

tratti progressivamente interessati

Istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli.

Destituzione corsia preferenziale bus e contestuale spegnimento del sistema di

rilevamento elettronico dei transiti.

Istituzione del senso unico alternato sulle strade afferenti.

Strada Imbriani, da Borgo Fiore a piazza delle Barricate

Istituzione del senso unico alternato.

Strada M. D’Azeglio – da Piazza delle Barricate a piazzale Corridoni

Istituzione del doppio senso di circolazione.

Destituzione corsia preferenziale bus.

Vicolo S.Maria

Destituzione dissuasori di transito (colonnotti) al civ.10

Istituzione del divieto di transito nel tratto tra via Kennedy ed il civ.10 eccetto

residenti, e mezzi IREN (entro le 6,5 ton).

Almeno 48 ore dell’entrata in vigore della presente ordinanza, pena la decadenza, in

Strada D’Azeglio sarà cura dell’impresa esecutrice posizionare idonei segnali di

avviso per gli utenti/residenti circa le prescrizioni e modifiche alla viabilità disposte

nella presente ordinanza.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà allo spostamento delle fermate delle linee

trasporto pubblico progressivamente interessate, dando opportuna comunicazione

dei percorsi alternativi alla utenza/cittadinanza.

La presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche alla circolazione, a

variazioni temporali nonché a decadenza, in base alle disposizioni del Settore Mobilità

e Trasporti e/o della Polizia Locale, al verificarsi di eventuali situazioni di criticità del

traffico sia direttamente legate che indipendenti dalle lavorazioni in corso.

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di

inagibilità dei passi carrabili in Strada D’Azeglio potranno ottenere permesso di sosta

“AGT” in ZTL 3 ZONA 6 (a seconda dell’ubicazione dei posti auto), inoltrando il

modello scaricabile al seguente link:

https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2023/01/AGT-rev.-1.pdf

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del

controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

CONDIZIONI

La ditta Zeba S.r.l. con sede in Fidenza (Parma) Via IV Novembre 8, per conto di Consorzio Parma Strade

principale e secondaria, e tutta la segnaletica provvisoria necessaria ad attuare le disposizioni della

presente ordinanza, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni del Settore Mobilità e Trasporti del

Comune di Parma e della Polizia Locale. Garantirà il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

Dovrà provvedere al posizionamento dei cartelli stradali di divieto di sosta almeno 48 ore prima,

utilizzando proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per l’installazione della

segnaletica di divieto di sosta (art. 21 del C.d.S. e artt. 30-36 del relativo Regolamento di esecuzione). Al

il controllo della segnaletica.

Dovrà rispettare le indicazioni dell’art.40 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice

della Strada D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 in relazione alla sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali.

Dovrà provvedere all’apposizione degli avvisi alla cittadinanza interessata su cancelli carrabili e

ingressi pedonali ai fabbricati circa le modifiche alla viabilità ed i possibili disagi.

La Ditta esecutrice dei lavori è inoltre incaricata di predisporre e posizionare la segnaletica

temporanea necessaria alle deviazioni e agli itinerari alternativi previsti; dovrà coprire tutta la

segnaletica verticale permanente in contrasto con i provvedimenti provvisori adottati, curandone il

coretto ripristino al termine di durata degli stessi.

Tutta la segnaletica di cantiere, di deviazione e testualmente prescritta, dovrà essere conforme a

quanto disposto dal Codice della Strada (D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 – con particolare riferimento

all’art.21 e s.m.i.), dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495

– con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 e s.m.i.) e nel Disciplinare Tecnico (D.M. 10 luglio 2002).

Il mancato inizio dei lavori nella data prevista dovrà essere tempestivamente comunicato

all’Amministrazione Comunale. In caso di grave ritardo nell’inizio dei lavori, la presente ordinanza è

soggetta a decadenza, e l’Amministrazione provvederà all’emanazione degli atti conseguenti.

Nel caso in cui i lavori non siano terminati nei tempi stabiliti, la richiesta di proroga con le motivazioni

relative al ritardo dovrà essere tempestivamente presentata all’Amministrazione Comunale, che si

riserva il diritto di valutarne l’eventuale concessione.

Eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento dei lavori del cantiere dovranno essere

preventivamente comunicate dall’impresa interessata a mezzo email al Settore Mobilità e Trasporti del

I lavori oggetto della presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro i termini previsti dalla

medesima.

Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l’impresa esecutrice dovrà provvedere

immediatamente a ripristinare le condizioni esistenti prima del cantiere (eliminare tutta la segnaletica

provvisoria installata, ripristinare quella esistente in vigore prima dell’intervento, eliminare qualsiasi

residuo di cantiere evitando così l’abbandono dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06).

E’ fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e

disperdere materiale su di esse, ai sensi dell’art.15 del Nuovo Codice della Strada. E’ fatto obbligo della

pulizia delle strade pubbliche interessate dal passaggio dei mezzi provenienti/diretti al cantiere.

E’ consentito alla Ditta spostare i cassonetti stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ed

altri elementi stradali esistenti finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, solo se

si tratta di spostamenti di modesta entità (fino a 10 m sullo stesso lato della strada e nel rispetto del

Codice della Strada). Altri spostamenti dovranno essere concordati preventivamente con IREN

lavori i cassonetti stradali dovranno essere tassativamente ricollocati nella posizione originaria a cura e

spese del richiedente, senza ritardo.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa

nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa

ai seguenti destinatari:

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E TRANSIZIONE DIGITALE, SETTORE MANUTENZIONI E FACILITY