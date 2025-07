COMUNICATO STAMPA – ZANGRILLO AGLI ALLIEVI DEL MASTER BOCCONI: “SIATE IL VOLTO DELLA NUOVA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

Leadership, merito e formazione: le sfide per costruire una Pa capace di generare cambiamento

“In un tempo che cambia in modo sempre più veloce, anche la Pubblica amministrazione deve rinnovarsi con coraggio e visione. Valorizzare il merito, investire nella formazione e attrarre i talenti sono le leve su cui stiamo costruendo un’amministrazione più moderna, competente, vicina a cittadini e imprese”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, alla cerimonia di consegna dei diplomi dell’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMMAP) della SDA Bocconi.

Il ministro ha rivolto un messaggio ai nuovi diplomati, invitandoli a essere protagonisti di un cambiamento autentico, all’altezza delle sfide e delle opportunità del nostro tempo. “Chi guida oggi un’organizzazione pubblica non è solo garante dell’efficienza, ma attore strategico del cambiamento, promotore di cultura, crescita personale, senso di appartenenza e spirito di servizio.”

Ai diplomati del Master il ministro ha affidato una sfida concreta: “Costruite una leadership etica, fondata su confronto, inclusione, fiducia e rispetto. Guidate il cambiamento con competenza: ascoltate, incoraggiate il dibattito, motivate i team e rafforzate il senso di comunità”. In questo quadro si inserisce il disegno di legge sul merito, recentemente approvato in Consiglio dei ministri e ora all’esame del Parlamento, che punta a migliorare la valutazione della performance e introdurre sistemi di carriera e di crescita. “Vogliamo permettere a chi lavora nel settore pubblico di scommettere sulle proprie capacità e competenze. Ma questo richiede soprattutto un investimento sulla formazione”, ha spiegato Zangrillo.

Per sostenere questa visione, il Dipartimento della Funzione pubblica ha avviato programmi e modelli didattici innovativi, volti a rafforzare anche le competenze trasversali, come la leadership, promuovendo una cultura orientata ai risultati e a valorizzare il capitale umano.

“Il sapere è importante, ma non basta: serve anche il saper essere, la consapevolezza del proprio ruolo e del servizio alla collettività”, ha sottolineato il ministro. Tra le iniziative più significative del Dipartimento spiccano “Leadership e Performance” e “Essere PA” che valorizza un approccio umanistico, interdisciplinare e relazionale, alimentando motivazione, senso di appartenenza e spirito di servizio. Due strumenti concreti di una rivoluzione culturale che la Pubblica amministrazione ha deciso di intraprendere, partendo proprio dalle sue persone.

