PANORAMICA DELLE MALGHE, PERINI E FAVERO VINCONO LA “MARATONA DEL CIELO” | Comunicato Stampa

COMUNICATO STAMPA

PANORAMICA DELLE MALGHE, PERINI E FAVERO VINCONO LA “MARATONA DEL CIELO”

Francesco e Valentina s’impongono a Piancavallo nella gara sui 46 km.

Successi anche per Rudy Conte e Irene Palazzi (30 km), Paolo Di Bernardo e

Giulia Fineschi (21 km), Lorenzo Perin ed Elena Bruno (10 km). Circa 600 al

via

Aviano (Pordenone), 20 luglio 2025 – Una maratona ai confini del cielo. E

due protagonisti assoluti. Francesco “Franz” Perini (Noi Generali) e

Valentina Favero (Run Spinea Run) hanno vinto la prova sui 46 chilometri

della Panoramica delle Malghe, evento di trail running andato in scena per

la quinta volta oggi – domenica 20 luglio – su sentieri e strade sterrate di

Piancavallo, con partenza e arrivo nell’area sportiva Roncjade. Circa 600 i

partecipanti, runners evoluti ma anche semplici camminatori, che si sono

suddivisi tra i cinque percorsi (46, 30, 21, 10 e 5 km) tracciati

dall’Atletica Aviano nel cuore dell’altopiano, tra suggestivi passaggi in

quota e splendide vedute sulla pianura. Perini, ultrarunner di ottimo

livello (11° all’ultima 100 km del Passatore, primo alla Asolo 100 di due

settimane fa), ha chiuso i 46 km in 3h40’27”, staccando Michael Rossetto

(3h44’05”) e Matteo Zaina (Atl. Edilmarket Sandrin, 3h46’53”), a cui è anche

andato il titolo regionale Fidal di trail lungo. Gara femminile dominata da

Valentina Favero, giunta al traguardo in 4h17’39”, precedendo Giorgia

Nichetti (Portogruaro Runners, 4h20’02”) e Giulia Daniotti (4h21’34”). La

Panoramica delle Malghe ha incoronato pure Rudy Conte (2h18’51”) e Irene

Palazzi (Atl. San Martino, 2h57’13”) nella 30 km, Paolo Di Bernardo (Prealpi

Giulie, 1h16’29”) e Giulia Fineschi (Atl. Aviano, 1h39’00”) nella 21 km,

Lorenzo Perin (Podisti Cordenons, 47’55”) ed Elena Bruno (Atl. Brugnera PN

Friulintagli) nella 10 km. Per l’Atletica Aviano era il secondo dei due

appuntamenti di corsa legati all’altopiano: il 22 giugno la società

pordenonese aveva organizzato con successo la classica 10 miglia

internazionale Aviano-Piancavallo. Ora questo nuovo impegno organizzativo in

un contesto naturale particolarmente suggestivo. Un successo che si rinnova

di anno in anno.

RISULTATI. UOMINI. 46K: 1. Francesco Perini (Noi Generali) 3h40’27”, 2.

Michael Rossetto 3h44’05”, 3. Matteo Zaina (Atl. Edilmarket Sandrin)

3h46’53”.

30K: 1. Rudy Conte 2h18’51”, 2. Marco Petris (Podisti Cordenons) 2h34’54”,

3. Valerio Girotto (Playlife Ponzano) 2h36’29”.

21K: 1. Paolo Di Bernardo (Prealpi Giulie) 1h16’29”, 2. Federico Rado (Nuova

Atl. Tre Comuni) 1h17’57”, 3. Marco Zago (Jesolo Triathlon) 1h18’19”.

10K: 1. Lorenzo Perin (Podisti Cordenons) 47’55”, 2. Dario Diminutto

(Prealpi Giulie) 48’31”, 3. Mattia Rizzo (Atl. Edilmarket Sandrin) 50’14”.

DONNE. 46K: 1. Valentina Favero (Run Spinea Run) 4h17’39”, 2. Giorgia

Nichetti (Portogruaro Runners) 4h20’02”, 3. Giulia Daniotti 4h21’34”.

30K: 1. Irene Palazzi (Atl. San Martino) 2h57’13”, 2. Valentina Testa

(Naonis Tri) 3h02’41”, 3. Emanuela Grattoni (Azzano Runners) 3h08’19”.

21K: 1. Giulia Fineschi (Atl. Aviano) 1h39’00”, 2. Chiara Banelli (Team Aldo

Moro Nortec) 1h41’37”, 3. Alessandra Leonori 1h43’46”.

10K: 1. Elena Bruno (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 1h01’33”, 2. Chiara

Fabrici (Gp Livenza Sacile) 1h09’00”, 3. Alessia Visintin (Jalmicco Corse)

1h09’51”.

