(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 20 July 2025 OMS, COLUCCI (M5S): DA FDI IL NEGAZIONISMO DEI ‘SERVI D’ITALIA’

“La pandemia avrebbe dovuto insegnarci una verità fondamentale: nessuno sarà al sicuro finché tutti non saremo al sicuro. Eppure il governo Meloni e i rappresentanti di Fratelli d’Italia sembrano ispirati da un preoccupante negazionismo scientifico. La decisione di opporsi agli emendamenti del Regolamento sanitario internazionale dell’Oms e l’astensione sul piano pandemico rappresentano un grave passo indietro nella capacità di risposta dell’Italia a future emergenze sanitarie. Così come il presidente Lisei che finge di ignorare che il lavoro finora svolto in commissione Covid ha inequivocabilmente restituito la dimensione fondamentale della profilassi internazionale nella risposta alle pandemie.

‘Sovranismo sanitario nazionale’ e isolamento, dunque, non sono una strategia e non hanno alcun fondamento scientifico: mettono semplicemente a rischio non solo la risposta dell’Italia a ipotetiche future pandemie ma la salute pubblica, valore di primario rango costituzionale, nel suo complesso. Ancora una volta Giorgia Meloni e i suoi parlamentari – non Fratelli ma ‘Servi d’Italia’ – piegano l’interesse nazionale ai diktat di Trump, allontanano l’Italia dalle istituzioni internazionali di protezione e coordinamento sanitario. Dopo l’emergenza Covid, ignorare le evidenze e gli insegnamenti maturati è irresponsabile. E saranno, ancora una volta, i cittadini italiani a pagarne il prezzo”. I lavori della Commissione Covid avrebbero potuto essere una preziosa occasione per discutere su come rafforzare il sistema sanitario italiano ma, purtroppo, a causa della maggioranza si sta rivelando sempre più un fallimento totale”. Lo dichiara il capogruppo M5S in commissione Covid, il deputato Alfonso Colucci.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle