(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 20 July 2025 Alcatraz. Bonelli: governo Meloni lascia due italiani nelle gabbie di Trump

“Due nostri connazionali, Gaetano Mirabella Costa e Fernando Artese, sono

detenuti nel centro per migranti “Alligator Alcatraz” in Florida, in

condizioni disumane: chiusi in gabbia, senza accesso a un avvocato, privati

di dignità, acqua e cibo decente. Il governo Meloni sta davvero consentendo

che cittadini italiani vengano trattati in questo modo?

Il ministro Tajani deve intervenire immediatamente, attivare la rete

consolare e pretendere un’ispezione ufficiale. Non bastano le

rassicurazioni burocratiche: servono fatti, verifiche. Alligator Alcatraz è

una vergogna figlia della brutalità di Trump. E questo governo, sempre

pronto a compiacere Washington, resta in silenzio anche davanti a una

palese violazione dei diritti umani. Patrioti a parole, vassalli nei fatti.»

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce nazionale di Europa Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE