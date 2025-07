CINEMA, ALOISIO (M5S): GOVERNO SOSTENGA GIFFONI FILM FESTIVAL E TEMA EDUCAZIONE EMOTIVA”

(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

Roma, 19 lug. – “In un momento di grande crisi per il comparto audiovisivo italiano, è venuto il momento che il ministro Giuli riprenda in mano il settore traendo ispirazione da un’eccellenza Made in Sud, il Giffoni Film Festival, che fino al 26 luglio sarà un appuntamento imprescindibile per il mondo della cultura, del cinema e dell’educazione mondiale. Il filo conduttore di questa manifestazione, ‘Diventare umani’, sottolinea come il percorso di crescita personale richieda scelta, volontà e responsabilità. Quella stessa responsabilità che il governo deve mettere in campo sostenendo questa manifestazione, invertendo la rotta rispetto alla gestione Sangiuliano che aveva letteralmente bistrattato questo gioiello donatoci dal maestro Claudio Gubitosi, storico patron di quest’appuntamento invidiatoci da tutto il mondo. La scelta di mettere al centro dell’edizione 2025 il tema dell’educazione emotiva, rafforzata dall’invito del padre di Giulia Cecchettin, rappresenta d’altronde un messaggio forte e chiaro: investire sui sentimenti e sulle competenze relazionali sin dalla tenera età è fondamentale per alimentare un cambiamento culturale profondo. È per questo che occorre sostenere con convinzione l’introduzione dell’educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado, tema a proposito del quale ho depositato un disegno di legge. L’auspicio è che questa edizione possa far compiere un ulteriore passo in avanti a un sistema scolastico che deve finalmente mettere al centro le emozioni, la crescita personale e il rispetto reciproco”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.

