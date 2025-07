(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

Bonelli (AVS): Meloni, come fai a dormire la notte mentre a Gaza uccidono

bambini in cerca di acqua e cibo?

“Mi chiedo come faccia Giorgia Meloni a dormire la notte, sapendo che ogni

giorno a Gaza decine di bambini muoiono sotto le bombe mentre cercano cibo

e acqua. Oggi sono morte 70 persone, 36 delle quali erano in attesa di

aiuti umanitari. Una strage continua sotto gli occhi del mondo.

E il governo italiano? Non solo tace, ma continua a cooperare militarmente

con chi compie questi massacri. La Presidente del Consiglio ha rinnovato un

memorandum militare con Israele, rafforzando la collaborazione strategica

proprio mentre Netanyahu intensificava i bombardamenti sui civili.

Ospedali, scuole, chiese, campi profughi: nessun luogo è più sicuro a Gaza.

E mentre tutto questo accade, l’Italia sceglie l’inerzia e la complicità”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

verde.

