(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 COMUNICATO STAMPA

ROMA, COMMERCIO. CASINI-LEONCINI (IV): APPROVATA NOSTRA MOZIONE SU CONTRASTO ABUSIVISMO MERCATO PIAZZA PRIMOLI

Roma, 18 luglio 2025 – “L’Assemblea capitolina ha approvato ieri all’unanimità la nostra mozione urgente sul contrasto all’abusivismo commerciale presso il mercato di piazza Primoli. Si tratta di uno dei mercati saltuari più grandi del Municipio III, molto apprezzato, non solo dai residenti, per la ricchezza e la varietà dell’offerta. Il problema è che nelle giornate di maggior frequenza, soprattutto di sabato, è interessato da un intenso fenomeno di abusivismo commerciale, che riguarda addirittura anche beni di carattere alimentare. Una situazione assolutamente intollerabile di illegalità e mancanza di sicurezza, oltre che di grave pericolo per la salute pubblica. Con questa mozione impegniamo quindi il Sindaco e la Giunta ad adottare soluzioni adeguate di contrasto al fenomeno dell’abusivismo e a rafforzare i presìdi di legalità presso il mercato di piazza Primoli e nell’area verde compresa fra largo Pugliese e via Ugo Ojetti. L’obiettivo è mettere in campo interventi strutturali che restituiscano dignità agli spazi pubblici, tutelino gli operatori onesti e rilancino l’economia della nostra città”.

Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

[cid:46d61b8a-e937-46d2-863e-e5316cf04c7c]