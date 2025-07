(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 GOVERNO. GRUPPIONI (FDI), SCHLEIN OFFENDE LE DONNE. UNA PREMIER NON È SIMBOLO MA SEGNALE DI FORZA E COMPETENZA

“Le parole di Elly Schlein sono gravi e sminuiscono profondamente il valore delle donne, in politica come nel mondo del lavoro. Dire che ‘non serve una Premier donna se non si occupa di tutte le donne’ significa ridurre la figura femminile a uno stereotipo ideologico. Significa, in sostanza, dire che tanto valeva avere un uomo. È inaccettabile. Giorgia Meloni è la prima donna a guidare un governo nella storia repubblicana, eletta con il consenso degli italiani per la sua visione, la sua determinazione e le sue competenze. Screditarla solo perché non risponde ai diktat ideologici della sinistra è un insulto a tutte le donne che ogni giorno lottano, crescono, investono, e fanno impresa senza dover chiedere il permesso. Sul tema del part time ricordiamo che deve essere uno strumento, non uno stigma. In tanti casi è una scelta personale, utile a conciliare i tempi di vita e lavoro. Ci battiamo affinché ci sia libertà e non imposizione: il lavoro flessibile deve essere tutelato, ma anche rispettato. Piuttosto che attaccare le donne che hanno rotto il soffitto di cristallo, Schlein dovrebbe interrogarsi sul perché la sinistra, per anni, ha usato le donne solo come bandiere da sventolare nei convegni”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Naike Gruppioni.

