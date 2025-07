(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 EX ILVA, TURCO (M5S): SULL’AIA URSO MENTE. CITTADINI BYPASSATI, GOVERNO HA IL DOVERE DI FERMARSI

Roma, 18 lug. – “Non bastano il miliardo e mezzo sperperato, il parere dell’Istituto Superiore di Sanità ignorato, le tutele per i lavoratori tralasciate, i principi europei sulle tutele sanitarie e ambientali completamente bypassate. Urso sull’ex Ilva continua a bluffare, se non proprio a mentire, come se si trovasse in un tavolo da poker. Come ha evidenziato Peacelink, la conferenza dei servizi ha approvato il parere istruttorio conclusivo, ma non l’Autorizzazione Integrata Ambientale, alla quale gli enti territoriali continuano a dire no. Quindi asserire che il polo siderurgico sia salvo è una presa in giro che si aggiunge alle tante proferite dal governo Meloni in questi anni. Peraltro anche nell’approvazione del Pic denunciamo anomalie metodologiche: si è andati avanti nonostante il nostro reclamo sulla violazione della convenzione di Aarhus, e sono stati completamente ignorati i cittadini. Urso ha il dovere di fermarsi: di pasticci ne sono stati commessi troppi e Taranto non può essere sacrificata ancora. Si riprenda il progetto del governo Conte II, quando fu decisa la nazionalizzazione della fabbrica, la chiusura progressiva degli altiforni a carbone e furono programmati impianti Dri e l’avviamento di forni elettrici con idrogeno verde in piena conformità con le normative europee, e soprattutto fu finanziato il Cantiere Taranto per la riconversione economica, sociale e culturale del territorio con oltre 2 miliardi di euro. Tutto ciò si può realizzare a Taranto, senza cercare altri escamotage. Le altre soluzioni che ascoltiamo in queste ore sono meri palliativi, perché richiederebbero tempi lunghissimi e nel frattempo ci consegnerebbero ancora molti anni di ciclo a carbone, che poi è l’obiettivo principale dell’Aia irricevibile che Urso vorrebbe approvare”. Così il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

