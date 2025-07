(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 DAZI, MAZZELLA (M5S): “NO A MISURE CHE METTONO A RISCHIO TUTELA SALUTE”

Roma, 18 lug. – “La concreta possibilità che gli USA introducano dazi superiori al 20% sui prodotti sanitari e farmaceutici esportati negli Stati Uniti rappresenta una minaccia gravissima, giacché un incremento dei costi di import-export di farmaci, tecnologie mediche e dispositivi sanitari non solo comprometterebbe la competitività delle imprese italiane, ma metterebbe a rischio la sicurezza e la salute dei nostri cittadini. La nostra industria deve essere tutelata con fermezza e rapidità, non lasciata alla mercé di negoziati che rischiano di comprometterne la crescita e la sostenibilità a lungo termine: il settore farmaceutico rappresenta un pilastro dell’economia italiana, con un valore di esportazioni che raggiunge miliardi di euro ogni anno e un ruolo chiave nella ricerca e nell’innovazione. Chiedo con forza al governo di attivare immediatamente tutte le leve politiche e diplomatiche necessarie per difendere gli interessi italiani, soprattutto in questo settore delicatissimo, affinché si evitino misure che potrebbero danneggiare non solo le nostre imprese, ma anche la salute pubblica”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Affari Sociali di Palazzo Madama.

