comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA PROBLEMATICHE BOLLETTE STIMATE SUI CONSUMI DELL’ACQUA

BOLLETTE STIMATE SUI CONSUMI DELL’ACQUA E PROBLEMI NELLE LETTURE DEI CONTATTORI

LA PROVINCIA CONTESTA IL “CASO” AL GESTORE ACAM CHIEDENDO UNA RELAZIONE FORMALE

IL PRESIDENTE PERACCHINI CONVOCA I SINDACI PER STABILIRE LA LINEA COMUNE A DIFESA DEGLI UTENTI

L’Amministrazione provinciale della Spezia, sulla base della sinergica e collaborativa segnalazione che è stata oggetto della comunicazione inviata all’Ambito territoriale idrico da un gruppo di sindaci, ha immediatamente attivato un percorso di confronto con il gestore Acam acque Spa. fine di avere una chiara e formare relazione sulla gestione del sistema di rilevazione dei consumi delle utenze del servizio idrico. Nei prossimi giorni, a seguito di un confronto tecnico diretto sarà quindi programmato un incontro plenario con tutti i Sindaci della provincia al fine di relazionare sulle situazioni oggettive in corso e quindi intervenire per riqualificazione di un servizio che, oggettivamente, presenza criticità di gestione.

“I cittadini devono avere tutte le comunicazioni e tutte le informazioni necessarie per comprendere cosa stanno pagando in bolletta e deve essere garantito che quello che viene registrato come consumo sia corrispondente a quello che effettivamente risulta alla lettura dei contatori. Le mancate letture e le stime di consumo sono procedimenti di carattere eccezionale che non possono diventare uno standard gravando gli utenti con dei costi non conformi a ciò che hanno realmente consumato. Sulla base di questo abbiamo già attivato un confronto tecnico formale con il gestore al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie che ci sono state richieste dai sindaci del territorio. Contemporaneamente stiamo programmando una riunione con tutti i Comuni per definire la gestione di un sistema di rilevazione puntuale che non può essere un aggravio verso gli utenti, specialmente le fasce più deboli, gli anziani le persone con oggettive difficoltà. _ chiarisce il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini _ Il servizio idrico è propriamente questo, cioè un servizio che deve garantire le necessità degli utenti senza gravarli di costi o di oneri. Questa linea è quella che abbiamo tenuto nel confronto con il gestore per la tariffazione bloccando gli aumenti, unico caso in Italia, al 4% e con una posizione politica che ha visto Il voto al contrario dell’opposizione anche in difformità a quello che era stato chiesto e deliberato dei loro stessi sindaci. Anche in questo caso ci muoveremo a tutela degli utenti, confrontandoci con tutti i sindaci del territorio”.

La Spezia, 18 luglio 2025

Provincia della Spezia