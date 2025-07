NOTA FARNESINA – IL SOTTOSEGRETARIO TRIPODI A BRUXELLES PARTECIPA AL CAE COMMERCIO INFORMALE

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, su delega del Ministro Antonio Tajani, ha partecipato a Bruxelles al CAE Commercio informale. All’ordine del giorno, le relazioni commerciali con gli Stati Uniti, le trattative in corso a livello UE per accordi di libero scambio con Paesi terzi e il rapporto commerciale con la Cina.

“L’Italia sostiene fortemente la Commissione nell’attuale complessa fase del negoziato con gli USA, al fine di raggiungere una soluzione alle questioni commerciali aperte che consenta di rafforzare l’unità dell’Occidente”, ha affermato Tripodi, evidenziando la necessità di perseguire un’intesa che garantisca alle nostre imprese la necessaria stabilità per continuare a esportare, investire, produrre ricchezza e generare occupazione.

L’ampliamento della rete di accordi di libero scambio è un obiettivo strategico per l’Italia. “In questo contesto”, ha sottolineato il Sottosegretario, “la conclusione di ulteriori accordi garantisce alle nostre imprese uno spazio all’interno del quale crescere e diventare competitive a livello globale, diversificando i mercati di sbocco per le proprie merci e assicurando catene di approvvigionamento sicure per le necessarie materie prime”. Con la stessa linea, il Sottosegretario ha infine ricordato l’importanza strategica del Vertice UE-Cina previsto a fine luglio, in cui sarà necessario un dialogo franco, mirato e costruttivo con Pechino, in un’ottica che privilegi soluzioni collaborative.