TRENI, NAVE (M5S): SUL BLACKOUT DI OTTOBRE L’ART SMASCHERA LE BAGGIANATE SALVINI

Roma, 11 Luglio 2025

Roma, 11 lug. – “L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Rfi per non aver predisposto misure idonee a garantire l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura, assicurandone accessibilità e funzionalità”. E’ quanto recita la delibera diffusa oggi relativamente all’incredibile blackout dello scorso 2 ottobre, quello del famigerato “chiodo” secondo Salvini, che ha letteralmente tagliato in due l’Italia per ore nei collegamenti ferroviari. Le baggianate del “ministro dei disagi cronici”, che per mesi ha parlato di sabotaggi, manomissioni e complotti, vengono dunque ufficialmente smascherate. Intanto, sempre oggi Assoutenti avverte che agosto sarà un mese da tregenda per chi dovrà spostarsi in treno, con tempi di percorrenza che aumenteranno su decine e decine di tratte cruciali. Salvini finora si è ben guardato dal parlare di indennizzi eventuali: c’è una sorta di sadismo compiaciuto ormai nel governo Meloni nel vedere i passeggeri italiani tribolare. L’aspetto più surreale, è che il governo pensa di portare avanti il progetto tanto improbo quanto inutile del ponte sullo Stretto con lo stesso ministro che sta devastando le ferrovie italiane”. Così in una nota Luigi Nave (M5s), membro della comm. Trasporti al Senato.

