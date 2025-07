(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

Sud, Cerreto (FdI): Scommesse sul Mezzogiorno verranno vinte

“Da quando si è insediato il governo Meloni, la rotta, per il Sud, si è invertita. Mai come in questi due anni e mezzo, un governo ha fatto tanto per il Mezzogiorno d’Italia. Non è un caso se sia ritornato ad essere la locomotiva d’Italia. Ruolo fondamentale in questo processo lo hanno avuto, lo hanno e lo avranno le migliaia di lavoratori, professionisti e imprenditori che sempre più credono nell’operato del governo e sempre più crescono e investono in meridione. Posso dire con orgoglio che si respira un’aria nuova e di rinata fiducia. Quella sul Sud è una scommessa che abbiamo fatto e che abbiamo intenzione di vincere. Non è un caso se tutta Europa guarda alle politiche del governo Meloni, non solo in materia economica o di immigrazione, ma anche territoriali e regionali. Molte le sfide affrontate e molte le sfide già affrontate, ma sono certo che con questa lungimiranza al governo e questo tessuto sociale irrorato di fiducia, le vinceremo tutte”.

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione agricoltura a margine dell’Assemblea dell’Unione industriali di Napoli, in corso alla Mostra d’Oltremare.

