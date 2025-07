(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 MATURITÀ, CASO (M5S) A VALDITARA: SERVONO ASCOLTO E DIALOGO E NON MINACCE

Roma, 11 lug. – “Le dichiarazioni di Giuseppe Valditara, che annuncia la bocciatura per chi sceglie di protestare non sostenendo l’orale o restando in silenzio, rappresentano l’ennesimo segnale di una preoccupante deriva autoritaria.

Scegliere di non presentarsi all’esame orale o fare scena muta comporta conseguenze pesanti sul percorso scolastico e sul voto finale degli studenti. Non si tratta di mancanza di coraggio da parte loro, come qualcuno sostiene, ma di una scelta difficile e spesso sofferta, che rischia di compromettere il futuro di tanti ragazzi. Proprio per questo riteniamo grave rispondere a queste forme di disagio esclusivamente con la minaccia della bocciatura. La scuola non può diventare una caserma né uno strumento di repressione politica. Invece di misure punitive, servono più ascolto, più dialogo e la capacità di affrontare le ragioni profonde che spingono gli studenti a protestare. Chiediamo al Ministro di fare un passo indietro e di aprire un confronto vero con il mondo studentesco. La scuola deve restare un luogo di ascolto, dialogo e crescita critica, non di intimidazione”.

Così il deputato Antonio Caso, Capogruppo M5S in Commissione Cultura.

