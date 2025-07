Com. stampa Alla scoperta di Valfornace con un tour in e-bike gratuito e aperto a tutti attraverso il lago di Boccafornace, i castagneti di Roccamaia, la chiesa di San Giusto e l’oasi di Polverina

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

Sabato 12 luglio, gli appassionati di natura, sport e storia avranno un'opportunità unica per esplorare le bellezze del Comune di Valfornace con un coinvolgente tour in e-bike. L'iniziativa, promossa per valorizzare il territorio alle pendici del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, offre un'escursione guidata tra boschi lussureggianti, laghi cristallini e gioielli romanici.

Il tour, di circa 29 km con un dislivello di 740 metri, è classificato come facile e adatto a tutti, rendendolo accessibile a ciclisti di ogni livello. Il ritrovo è fissato per le ore 9 a Pievebovigliana, con partenza alle ore 9:30.

Il percorso condurrà i partecipanti lungo le acque del suggestivo lago di Boccafornace, attraverso gli antichi castagneti di Roccamaia, e includerà una tappa alla chiesa di San Giusto (XII sec.), un raro e prezioso esempio di architettura romanica a pianta circolare, perfettamente conservata. L'itinerario proseguirà poi lungo l'oasi naturalistica del lago di Polverina e il fiume Chienti, per fare ritorno infine a Pievebovigliana.

Questa è un'occasione imperdibile per immergersi nella natura incontaminata dei Monti Sibillini e scoprire angoli di storia e bellezza nascosti del comune di Valfornace.

Costi di partecipazione: gratis per chi partecipa con la propria e-bike, 50€ per chi desidera noleggiare un'e-bike in loco.

Si consiglia abbigliamento comodo e sportivo, un impermeabile (per eventuali cambi climatici), una scorta d'acqua e uno zainetto. E, naturalmente, tanta voglia di divertirsi e lasciarsi meravigliare dai panorami mozzafiato.