(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 STAMPA. FILINI (FDI): SOLIDARIETA’ A LIBERO E GIORNALE ARRIVI ANCHE DA SCHLEIN E CONTE

“un gruppuscolo di Potere al Popolo, la sinistra extraparlamentare ProPal, ha protestato contro la libera stampa sotto le sedi di Giornale e Libero urlando sguaiatamente slogan contro Israele e attaccando giornalisti illustri come Sechi, Sallusti, Capezzone, Galici, Curridori e tanti altri, colpevoli solo di aver espresso liberamente e democraticamente le proprie idee sia sul conflitto in atto a Israele sia sulle risposte del Viminale sulle presunte infiltrazioni nella loro organizzazione. Ai giornalisti e alle testate oggetto della protesta di, per fortuna, solo pochi esagitati va la mia solidarietà a cui spero si aggiunga anche quella della FNSI e dei leader della sinistra come Elly Schlein e Giuseppe Conte: l’attacco contro la stampa libera non puó essere tollerato in una democrazia”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini.

