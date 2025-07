(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): SU PIATTAFORMA LISTE D’ATTESA TRASPARENZA INESISTENTE, INTERVENIRE SUBITO

ROMA, 10 LUGLIO 2025 – “La Piattaforma nazionale Liste di attesa, tanto decantata da Giorgia Meloni, doveva rappresentare un passo decisivo verso un sistema più trasparente e responsabile e invece si sta rivelando un fallimento clamoroso. A 5 mesi dalla sua istituzione, i cittadini risultano ancora ‘esclusi’ dall’effettivo accesso alle informazioni di cui avrebbero diritto, perché i dati pubblicati sono aggiornati a maggio 2025, cioè a circa un mese e mezzo di distanza. Ma il problema non sta solo nell’aggiornamento dei dati: la piattaforma utilizza un linguaggio tecnico incomprensibile per la maggior parte dei cittadini che rendono difficile capire lo stato reale delle liste di attesa. E ancora, il cuore del problema è la trasparenza reale. La piattaforma fornisce dati a livello nazionale, ma nulla o poco più si conosce riguardo alle singole Regioni, alle ASL, ai distretti sanitari. Come possono i cittadini valutare se le loro istituzioni rispettano i tempi di attesa previsti dalla legge? Inoltre, manca completamente un quadro dettagliato sulle prestazioni non accettate, sui tempi di attesa specifici per ogni prestazione, e sui percorsi alternativi disponibili. È arrivato il momento di rivedere immediatamente questa piattaforma, di renderla accessibile, comprensibile e, soprattutto, aggiornata in tempo reale. Solo così potremo restituire ai cittadini il diritto di conoscere e di tutelarsi, e di avere fiducia nel nostro Sistema Sanitario Nazionale”. Lo afferma in una nota il vicepresidente della 10a commissione al Senato Orfeo Mazzella (M5S).

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle