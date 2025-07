FISCO, ALIFANO (M5S): GARANTIRE ACCESSO URGENTE CONTRIBUENTI A UFFICI ENTRATE*

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

Roma, 10 luglio. “Purtroppo registriamo una gran quantità di casi in cui numerosi contribuenti non riescono a interloquire con gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate in caso di urgenze e scadenza brevi, quando cioè non è possibile fissare appuntamenti o esplorare soluzioni alternative on line. Questo problema è particolarmente avvertito per i contribuenti più anziani. A tal proposito ho presentato un’interrogazione al Mef che purtroppo ha risposto limitandosi all’elencazione di tutta una serie di cosa fatte dagli uffici territoriali. Qui nessuno mette in dubbio l’impegno e l’abnegazione dei funzionari dell’Agenzia delle entrate, ma resta il gigantesco problema di una fetta di contribuenti tagliata fuori da ogni trattazione ‘a vista’, come si suol dire, delle proprie pratiche e dei propri problemi. Passa anche da qui quel Fisco amico tanto sbandierato dalla Meloni, ma sistematicamente tradito: tradita la promessa di abbassare l’Irpef sul ceto medio; tradita la promessa di abbassare le accise; tradita la promessa di un nuovo rapporto Fisco-contribuenti che doveva scaturire dal fallimentare concordato preventivo”. Lo comunica in una nota Enrica Alifano, capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera.

