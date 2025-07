(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 DL INFRASTRUTTURE, TRAVERSI (M5S): OK NOSTRO ODG SU PORTALE FORMAZIONE PORTUALI, URGE CAMBIO DI PASSO

Roma, 10 lug. – “Accolgo con soddisfazione il parere positivo a un ordine del giorno M5S con cui si cerca finalmente di fare chiarezza in merito al lavoro portuale, creando un portale in cui vengono indicati i dati anagrafici dei lavoratori rendendo trasparente l’operatività e promuovendo specificatamente dei corsi di formazione con aggiornamenti professionali rivolti ai marittimi. Firmato e depositato dal collega Caramiello, è stato un lavoro collegiale e condiviso: parliamo infatti di uno degli articoli della mia Pdl ferma dall’inizio della legislatura”. Così, il deputato M5S Roberto Traversi commentando l’iter dell’odg, che impegna il Governo a prevedere l’istituzione e il mantenimento aggiornato dell’Anagrafe digitale unica della gente di mare, tramite la digitalizzazione dell’attuale anagrafe. “La piattaforma garantirà agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, trasparente, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo. Si tratta di uno strumento che permetterà di creare anche un’utile banca dati per il monitoraggio dell’occupazione in ambito marittimo”.

