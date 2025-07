(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

DL INFRASTRUTTURE, SANTILLO (M5S): OFFENDE INTELLIGENZA DEL PARLAMENTO E DEGLI ITALIANI

DL INFRASTRUTTURE, SANTILLO (M5S): OFFENDE INTELLIGENZA DEL PARLAMENTO E DEGLI ITALIANI

Roma, 10 lug. – “Il decreto Infrastrutture è un provvedimento fuffa, che offende l’intelligenza del Parlamento e degli italiani. Che il nostro paese sia pieno di problematiche infrastrutturali lo si vede soprattutto d’estate: treni sovraffollati e perennemente in ritardo, ferrovie e strade mancanti e incomplete, acquedotti colabrodo, dighe e opere di ritenuta incompiute e insufficienti. Ma il provvedimento non si occupa di tutto questo. L’unica infrastruttura che considera è l’elefante che Salvini ci ha messo nella stanza, il ponte sullo Stretto, un’opera strampalata di cui non esiste un progetto vero. E siccome non esiste progetto, Salvini la vuole infrastruttura militare, in modo da scavalcare ogni controllo ingegneristico e ambientale, e pure quelli antimafia, che al governo non piacciono. Un salasso da 13,5 miliardi, mentre poi non ci sono 90 milioni da dare ad Anas che gestisce le nostre strade martoriate. Se il M5s non avesse beccato Meloni e Salvini con le mani nella marmellata, a quest’ora avrebbero aumentato anche i pedaggi autostradali. E i fondi per le strade provinciali? Non pervenuti. E la revisione dei prezzi per le imprese edili che soffocano sotto i rincari delle materie prime? Niente anche su quella. E la riforma dei porti? Nemmeno a parlarne. Abbiamo in compenso le solite misure pro-fossili, le solite deregulation sul codice degli appalti, un regalo da 40 milioni per Aci che arriva proprio nel giorno in cui il figlio di Ignazio La Russa diventa presidente, e infine un Ad della società di Infrastrutture dei Giochi invernali di Milano-Cortina tramutato in vicerè che può fare ciò che vuole senza rendere conto a nessuno. Non è un decreto legge, ma una sonora presa per i fondelli”. Così il deputato M5s Agostino Santillo intervenuto in aula in dichiarazione di voto sul dl Infrastrutture.

