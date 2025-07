(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 DL INFRASTRUTTURE. RUSSO (FDI),OK A MIO ODG PER AUTOTRASPORTO

“La Camera ha appena approvato un mio odg, collegato al Dl Infrastrutture, in favore dell’autotrasporto che impegna il Governo su varie misure. Si accoglie la richiesta, avanzata della categoria, di semplificare l’accesso agli esami di idoneità professionale di trasportatore su strada su base regionale – e non più provinciale – consentendo la possibilità di scelta della sede da parte del candidato, al fine di rimediare alle inerzie di talune amministrazioni pubbliche, nel programmare le relative sedute. Si affiancheranno, poi, misure di semplificazione delle previste incentivazioni fiscali per gli esercenti di attività di autotrasporto delle merci, mediante l’attribuzione diretta del credito all’atto di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del beneficio, per dare maggiore liquidità alle imprese. Infine, il Governo ha accolto l’impegno a prevedere l’estensione del meccanismo di adeguamento automatico in fattura del corrispettivo dovuto al vettore, in caso di variazione dei prezzi, ai fini dell’effettuazione dei noli marittimi. Siamo consci che molto ci sia da fare ancora per sostenere il comparto, ma le novità inserite nel Dl Infrastrutture rappresentano il segno che con Fdi il Governo mantiene alta l’attenzione in favore di un comparto strategico per il Paese”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo, componente della commissione Trasporti.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati