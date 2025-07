(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 GOVERNO. URZI’ (FDI),DA RAPPRESENTANTI TRENTINO ALTO ADIGE INACCETTABILI OFFESE CONTRO PREMIER

“Il consigliere regionale e provinciale di Bolzano Wirth Anderlan ha definito Il premier ‘Melone marcio’ dimostrando il più profondo degrado nella comunicazione politica e una intollerabile violenza verbale. La definizione del premier come ‘marcio’ è l’azzeramento del decoro istituzionale, l’abbandono definitivo dell’onore con cui si sarebbe chiamati a svolgere un ruolo nelle istituzioni con buona pace di Anderlan della Repubblica italiana. Inoltre, il sindaco di Merano Katharina Zeller ha esibito nei giorni scorsi orgogliosa al Pride di Bolzano una targa con scritto ‘più limoni, meno Meloni’. Ossia, tradotto nel linguaggio della manifestazione, più baci ed effusioni amorose e meno premier. C’è un sottile filo che collega le due modalità di comunicazione basate sul disprezzo e lo scherno, sebbene di diversa intensità. Il sindaco femminista di Merano attacca la prima donna capo del governo italiano per furia ideologica, e se ne fa anche vanto sui social; dall’altra parte un consigliere provinciale e regionale che dichiara che ‘l’Alto Adige dovrebbe dire addio a questo Stato e decidere autonomamente del proprio futuro’ e per rivendicarlo offende con una espressione brutale sempre una donna, Giorgia Meloni, a capo del Governo italiano. In comune questi messaggi hanno la medesima radice: l’intolleranza e la presunzione di potere sentirsi al di sopra dei giudizi. Ci aspettiamo che dall’intero arco delle forze politiche dell’Alto Adige ci sia una presa di distanza da questo modo di fare opposizione al governo, senza contenuti, solo sulla base dello scherno e dell’offesa. Non farlo significherebbe giustificarlo”. Lo ha dichiarato il deputato di Fdi Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige.

