(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 DIESEL EURO 5. GRUPPIONI (FDI), RINVIO BLOCCO È VITTORIA PRAGMATISMO CONTRO SCELTE IDEOLOGICHE

“Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione dell’emendamento al Decreto Infrastrutture che rinvia al 2026 il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 anche in Emilia-Romagna. Si tratta di una scelta di buonsenso e un approccio pragmatico, non più guidato da follie ideologiche ma da una reale volontà di conciliare la necessaria tutela dell’ambiente con tempi e modalità sostenibili per cittadini e imprese. È inaccettabile pensare di affrontare la transizione ecologica scaricandone i costi su famiglie e lavoratori. Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto una visione responsabile dell’ambientalismo: non servono divieti indiscriminati, ma politiche efficaci e graduali. Il rinvio offre il tempo utile per costruire alternative credibili, incentivare il rinnovo del parco veicoli, investire in infrastrutture e trasporti più sostenibili. Continueremo a lavorare affinché la transizione ecologica sia un’opportunità e non un peso per chi ogni giorno produce, lavora e si sposta.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Naike Gruppioni.

