(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 DAZI, RICCIARDI (M5S): GOVERNO SI GUARDI ALLO SPECCHIO QUANDO PARLA DI AUTOCRAZIE

“Ci chiediamo cosa stiamo a fare in questo Parlamento. La maggioranza non è riuscita neanche a sintetizzare un testo da presentare al Parlamento sul tema dei dazi. E cosa fa? Sostanzialmente riscrive le mozioni delle opposizioni. Elenco un po’ di fatti da qualche mese a questa parte: si rimpatria in Libia un violentatore di bambini e Meloni non viene in Aula; si fa un piano da 800 miliardi per il riarmo senza passare da alcun voto e la maggioranza fa una mozione dove non mette la parola “ReArm”; le nostre proposte sulla riduzione dell’orario di lavoro e sul salario minimo vengono affossate; scorsa settimana facciamo una proposta di legge sulla sanità e arrivano tutti emendamenti soppressivi; qualche giorno audizione di una sola ora con Tajani e Crosetto sulla situazione drammatica nel mondo. Ma cosa stiamo a fare qui? Il governo ha anche il coraggio di chiedere che il venerdì i sottosegretari possano stare a casa. Per parlare dei dazi dobbiamo inventarci la giornata della bresaola americana? Parliamo di un tema che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori e decine di migliaia di imprese. Nella sua schifosa propaganda il governo Meloni parla di autocrazie, ma credo si debba guardare allo specchio”.

Così in Aula Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle