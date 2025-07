(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 Dl Infrastrutture: Barbagallo (Pd), giù le mani dalla legislazione antimafia

“E’ appena pervenuto un emendamento firmato dal governo, in fase di conversione del Decreto Infrastrutture, che di fatto allenta le maglie della legislazione antimafia. La destra ci aveva già provato in passato, ma il Quirinale era intervenuto. Passare dalla informativa alla comunicazione restringe la platea di quelli che non avrebbero i requisiti per partecipare alle gare e aumenta il rischio di permeabilità rispetto alle infiltrazioni mafiose. Non possiamo permettercelo. Utilizzeremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per impedire questo scempio”.

Così il capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo.

Roma, 2 luglio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

