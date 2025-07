(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 *Tassare grandi ricchezze. Fratoianni (Avs) i governi di Spagna e Brasile

insieme per istituire tassa sui superricchi. Questa è la ‘coalizione dei

volenterosi’ che ci piace*

Una bella notizia: la Spagna di Diaz e Sánchez e il Brasile di Lula

lavoreranno insieme ad altri Paesi per istituire una tassa giusta e

sacrosanta sulle grandissime ricchezze, che oggi non c’è tanto che

lavoratori e pensionati pagano più tasse dei miliardari. Questa è la

“coalizione dei volenterosi” che ci piace.

Di cui ovviamente non fa parte l’Italia di Meloni.