(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 ALMASRI, D’ORSO (M5S): ITALIA RIDOTTA A STATO CANAGLIA, NORDIO HA MENTITO A PARLAMENTO O A CPI

ROMA, 1 lug. – “Chiediamo un’informativa urgente del ministro Nordio affinché riferisca subito tutto quello che non ha detto al Parlamento il 5 febbraio scorso nella sua informativa sul caso Almasri. In questi giorni solo grazie alla Corte Penale Internazionale abbiamo scoperto che l’Italia, nel difendersi nel procedimento che la riguarda, avrebbe giustificato la liberazione del trafficante di esseri umani e stupratore di bambini Almasri sostenendo di aver ricevuto una richiesta di estradizione dalla Libia. A parte che Almasri non è stato estradato ma liberato in patria con tutti gli onori, ma Nordio al Parlamento non ha mai parlato di richieste di estradizione! Le ipotesi sono due: o il ministro ha mentito alle Camere, e quindi ai rappresentanti ai cittadini, oppure ha mentito alla Cpi. Non c’è altra possibilità e in entrambi in casi siamo davanti ad un fatto di una gravità assoluta. Il ministro deve venire qui e ammettere che ha mentito all’Italia o alla Corte Penale Internazionale. E’ mortificante anche il fatto che questi fatti gravissimi noi li apprendiamo attraverso gli atti della Cpi e la libera stampa che ne dà notizia. Ci vergogniamo del governo che guida il nostro Paese delegittimando gli organismi internazionali, calpestando il diritto internazionale e trasformando l’Italia in uno Stato canaglia, mai era successo uno scempio simile!”.

Così in aula alla Camera la deputata M5S Valentina D’Orso, capogruppo in commissione Giustizia.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle