Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 BANCHE, PELLEGRINI (M5S): MELONI ALLA MERCE’ DELLA FINANZA, MENTRE COPRE DI TASSE I CITTADINI COMUNI

*BANCHE, PELLEGRINI (M5S): MELONI ALLA MERCE’ DELLA FINANZA, MENTRE COPRE DI TASSE I CITTADINI COMUNI*

Roma, 30 giugno. “Abbiamo un Presidente del consiglio e un Governo che hanno imbastito un risiko bancario mettendosi alla mercé di alcuni finanzieri e scalatori privati. Un Governo che cede agli ‘amichetti’ alcuni importantissimi pacchetti azionari bancari, in particolare di Mps, conducendo operazioni su cui piovono inchieste ed esposti. Un Governo che non tassa gli extraprofitti bancari per non disturbare banche e azionisti interessati alle scalate. Un Governo che china la testa al G7 sull’applicazione della global minimum tax, da cui le multinazionali americane vengono esentate. Una Presidente del consiglio che dall’opposizione diceva che la digital tax italiana sulle piattaforme web era troppo bassa, ma una volta al Governo ha respinto tutti gli emendamenti che intendevano potenziare quella tassa. Un Governo che anche nel primo trimestre 2025, come attesta oggi l’Istat, ha incrementato la pressione fiscale dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un Governo che, come aveva precedentemente certificato sempre l’ Istat, nell’intero 2024 ha aumentato la pressione fiscale dell’1,2%, coprendo di tasse i comuni mortali. Capito con chi sta Meloni? Qualcuno ha dei dubbi? Sono i furbetti del governino”. Lo comunica in una nota Marco Pellegrini, capogruppo M5S in Commissione difesa della Camera e componente del Copasir.

