(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 TRASPORTI, DI GIROLAMO (M5S): GOVERNO INCAPACE ANCHE NEI SERVIZI ESSENZIALI

“Quello che è successo con il guasto al sistema radar che ha mandato in tilt gli aeroporti del Nord Italia, con 320 voli impattati e migliaia di passeggeri bloccati, è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di questo governo di garantire i servizi essenziali ai cittadini. Altro che ‘sicurezza nei cieli’: mentre Salvini si diverte a farsi selfie negli aeroporti, i sistemi radar si spengono e i voli si fermano per un guasto alla connettività, con decine di voli cancellati a Milano, Bergamo, Torino, Pisa e Firenze, passeggeri a dormire sulle brandine e famiglie in ostaggio dell’ennesimo disastro italiano.

La sicurezza del traffico aereo non è un gioco. Salvini e Meloni, troppo impegnati a fare campagna elettorale permanente, dovrebbero spiegare ai cittadini come sia possibile che un Paese del G7 resti bloccato per ore per un problema di connettività con un solo fornitore, senza sistemi di backup che funzionano, mentre il governo taglia risorse e continua a occupare poltrone.

Chiediamo che il report promesso al governo venga reso pubblico integralmente, che si verifichi se i passeggeri e le loro famiglie hanno corso rischi e che venga fatta chiarezza su eventuali responsabilità anche da parte del Ministero delle Infrastrutture, guidato da Salvini, che preferisce fare propaganda invece di occuparsi della sicurezza e dell’efficienza del sistema Paese.

Il Movimento 5 Stelle chiede che si apra una discussione immediata in Parlamento e che il governo riferisca in Aula su quanto accaduto, sui piani di emergenza e sulla manutenzione delle reti di sicurezza. I cittadini hanno il diritto di muoversi in sicurezza, non di pagare l’incapacità di chi governa. L’Italia non può permettersi di precipitare, come sta facendo con loro, anche nei cieli.”

Lo scrive in una nota la senatrice M5S Gabriella Di Girolamo.

