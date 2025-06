PRIDE, ALOISIO (M5S): A BUDAPEST ABBATTUTO IL MURO DELL’IGNORANZA

(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

“La partecipazione registratasi al pride ungherese è un segnale forte che il percorso verso una società più inclusiva e rispettosa dei diritti umani non solo è possibile ma è soprattutto necessario. A Budapest non si ricordava una manifestazione così numerosa dalla caduta del muro di Berlino, dunque è evidente che in questo caso il muro da abbattere è stato quello dell’autoritarismo e dell’ignoranza che, purtroppo, da tempo scuotono la politica ungherese. La domanda che ci si pone naturalmente è: quale sarà la reazione del Governo Orban e degli altri Stati a trazione di destra? Continueranno a usare strumenti di intimidazione o si renderanno conto che la volontà popolare non può essere ignorata? La verità è che la demonizzazione dell’ideologia Gender, propagandata come sovversiva o pericolosa per i bambini, trae ispirazione da un piano studiato a tavolino per avere un nemico contro cui battersi, creando consenso politico, spesso senza una reale comprensione del suo significato e delle sue implicazioni. Una macchina della propaganda fomentata dalla stampa di regime, così come da libri vergognosi, come quello di Vannacci o l’osceno libercolo “come difendere i nostri figli” che dà la colpa della teoria gender addirittura al femminismo e al marxismo. Il nostro impegno deve essere quello di difendere i valori di libertà, uguaglianza e rispetto, contro chi tenta di dividerci e di usare la paura come strumento di manipolazione. La vera forza di una democrazia si misura nella capacità di ascoltare e rispettare le differenze, perciò reputo fondamentale che si torni a un dibattito serio e rispettoso sui diritti e sulla dignità di tutte le persone, senza alimentare paure infondate o teorie complottistiche. E, anche in Italia, è arrivato il momento di cambiare registro”.

Lo scrive in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

