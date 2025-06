(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

Sun 29 June 2025 MIGRANTI, M5S: CASSAZIONE BOCCIA ANCHE PROTOCOLLO ALBANIA, NUMERI DIMOSTRANO SUO FALLIMENTO

ROMA, 29 giu. – “Dopo il durissimo atto d’accusa sul decreto Sicurezza, dall’Ufficio del Massimario della Cassazione arriva un altro documento che fa a pezzi il Protocollo Albania, come svelato oggi dal quotidiano Il Manifesto. Il governo ci rassicurerà ricordando che si tratta di facinorose e cattive toghe rosse, compresi quei magistrati che dichiarano apertamente il loro orientamento culturale conservatore. Intanto però Meloni e soci farebbero bene a prendere atto del fatto che la Corte suprema ha raccolto un’ampia dottrina che solleva pesanti dubbi sulla compatibilità tra il progetto del governo Meloni da una parte e la Costituzione e il diritto europeo dall’altra. Quello che il governo finge di non capire è che al di là delle dissertazioni giuridiche e delle opinioni del governo sulla magistratura italiana, il risultato unico è il fallimento assoluto del Protocollo e in generale delle politiche migratorie del centrodestra, che su questo tema aveva vinto le elezioni. Se anche non vi fossero i pronunciamenti giudiziari che fermano le sciocchezze del governo, ci sono i numeri impietosi della realtà. Presto questa operazione assurda avrà un anno di vita e finora in Albania sono state portate poche decine di persone a fronte di oltre 250 mila sbarchi di migranti da quando Giorgia Meloni è presidente del Consiglio. Il tutto per la modica cifra di circa un miliardo dei cittadini italiani. I partiti del centrodestra dovrebbero vergognarsi e invece ancora fanno proclami”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Vittoria Baldino, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Felicia Gaudiano, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.

